تراجع فائض ميزان تجارة قطر 13.3% في 9 أشهر‎

أظهرت بيانات رسمية، نشرت اليوم الأحد، تراجع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر، في التسعة أشهر الأولى 2019 بنسبة 13.3% على أساس سنوي.

وحسب مسح استند إلى بيانات وزارة التخطيط والإحصاء، فإن الميزان التجاري لقطر أي الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال الفترة، سجل فائضًا بقيمة 121.85 مليار ريال (33.8 مليار دولار).

وكان فائض الميزان التجاري القطري، سجل 140.58 مليار ريال (39 مليار دولار) في التسعة أشهر المماثلة من العام الماضي.

وبحسب البيانات، تراجعت الصادرات القطرية بنسبة 11.6% على أساس سنوي إلى 200.7 مليار ريال (55.6 مليار دولار) بالتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 227.1 مليار ريال (63 مليار دولار) بالفترة المقارنة.

وأظهر الميزان التجاري، انخفاض قيمة الواردات بنسبة 9.1% خلال الفترة إلى 78.9 مليار ريال (21.9 مليار دولار)، من 86.8 مليار ريال (24 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2018.

وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وتواجه منافسة صعبة على الحصة السوقية حول العالم مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والولايات المتحدة.