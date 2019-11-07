البنوك تنعش الأسهم السعودية.. وتراجع بقية أسواق الخليج الرئيسية‎

ارتفعت البورصة السعودية، اليوم الخميس، بدعم من أسهم البنوك وأرباح الشركات، بينما اتسم أداء بقية الأسواق الرئيسية في منطقة الخليج بالفتور.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.6% مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 1% وصعود سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.1%.

وقفز سهم الشرق الأوسط للرعاية الصحية 2.6%، بعد أن ارتفع صافي ربح الشركة أكثر من 45% في الربع الثالث من العام.

وفي قطر، نزل مؤشر البورصة 0.2%، متأثرًا بتراجع سهم بنك قطر الوطني 0.9%، وانخفاض سهم مسيعيد للبتروكيماويات 1.5%.

وهبط مؤشر بورصة دبي 0.1% مع انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.8% وتراجع سهم إعمار مولز 1%.

لكن سهم سوق دبي المالي ارتفع 1.2% مع إعلان الشركة عن تحقيق صافي ربح بقيمة 30.4 مليون درهم (8.28 مليون دولار) في الربع الثالث ارتفاعًا من 20.9 مليون قبل عام.

وفي أبوظبي، فتح مؤشر البورصة على انخفاض بنسبة 0.1% أيضًا مع تراجع سهم اتصالات 0.4%، بينما هوى سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 5.8%.