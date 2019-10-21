الذهب مستقر مع ترقب الأسواق محادثات التجارة والخروج البريطاني

لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب، اليوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين مزيدًا من الوضوح بشأن مفاوضات التجارة الصينية الأمريكية والخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، بعد أن أرجأ البرلمان تصويتًا مهمًا على اتفاق الانفصال.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1490.03 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:19 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة تراجعًا طفيفًا إلى 1493.50 دولار.

وارتفعت أسعار الأسهم الأسيوية، لتحد من مكاسب المعدن، مع صعود مؤشر ام.اس.سي.آي الأوسع نطاقًا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي باستثناء اليابان 0.2%.

وقال ستيفن إنس، استراتيجي السوق في أكسي تريدر، ”المراكز الدائنة في الأسواق كبيرة نسبيًا، والناس يساورها القلق بسبب حرب التجارة. المستثمرون ينتظرون تراجعات في الذهب ليعاودوا الشراء“.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد السعر الفوري للفضة 0.2% إلى 17.57 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% إلى 892.64 دولار للأوقية.

وتقدم البلاديوم 0.9% إلى 1770.07 دولار، منخفضًا قليلًا عن ذروة الخميس البالغة 1783.21 دولار.