الذهب ينخفض متأثرًا بـ“الضبابية“ حيال الحرب التجارية

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين، متأثرة بالضبابية حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتي دفعت بعض المستثمرين للجوء للدولار الآمن ليضغطوا بذلك على الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.

وارتفع البلاديوم، الذي يُستخدم في التحفيز بصناعة السيارات، لمستوى قياسي جديد وسط توقعات بعجز في المعروض هذا العام، ما ساهم في تخطيه مستوى 1700 دولار لأول مرة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1490 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجلت الأسعار 1486.60 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل مستوى منذ 18 أيلول/ سبتمبر.

ونزل المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.6% إلى 1496.60 دولار للأوقية، فيما استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع.

واستقرت أسواق الأسهم في أوروبا وآسيا، بما في ذلك الصين، الاثنين، متجاهلة أنباء عن أن الإدارة الأمريكية تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأمريكية.

ونقلت ”بلومبرغ“ عن مونيكا كراولي، المسؤولة في وزارة الخزانة الأمريكية، قولها يوم السبت، إنّ ”البيت الأبيض لا يفكر في هذه الخطوة في الوقت الحالي“، بعد أن ذكرت ”رويترز“ الجمعة، أنّ الإدارة الأمريكية تدرس هذا الإجراء.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.8% إلى 1694.85 دولار للأوقية بعدما سجل مستوى قياسيًا عند 1700.71 دولار في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت الفضة ما يزيد عن 1% إلى 17.33 دولار للأوقية، وهبط البلاتين بنحو واحد بالمئة تقريبًا إلى 929.77 دولار للأوقية.