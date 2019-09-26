الدولار يتراجع قليلًا مع تلقي الأسواق إشارات متباينة بشأن التجارة‎

انخفض الدولار اليوم الخميس لكنه يقبع بالقرب من أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة إذ يواجه المستثمرون صعوبات لتفسير إشارات متباينة من الرئيس دونالد ترامب بشأن اتفاق تجاري مع الصين.

وساد الهدوء أسواق الصرف الأجنبي عند الفتح في أوروبا إذ لم يطرأ تغير يذكر على أسعار صرف العملات، لكن صمود الدولار في الأسبوع الراهن يعد مؤشرًا على قلق المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، في أحدث تعاملات 0.1 في المئة إلى 98.985 لكنه ظل قريبًا من أعلى مستوى في أسبوعين وكذلك أعلى مستوى في شهرين الذي سجله في مطلع الشهر الجاري عند 99.37.

وأنعش ترامب الآمال بشأن توقيع اتفاق تجاري بعدما أبلغ الصحفيين في نيويورك أن الولايات المتحدة والصين تجريان ”محادثات جيدة“ وأن التوصل إلى اتفاق ”قد يحدث في موعد أقرب مما تظنون“.

ودعم ذلك الدولار الأسترالي في البداية ودفعه للصعود بينما واصل الدولار النيوزيلندي الارتفاع بعدما أعلن محافظ بنك نيوزيلندا المركزي أنه من المستبعد أن يحتاج إلى اتباع سياسة نقدية غير تقليدية.

لكن بحلول الساعة الـ0730 بتوقيت غرينتش، ارتفع الدولار الأسترالي بشكل طفيف خلال الجلسة إلى 0.6753 دولار أمريكي، فيما ارتفع اليوان 0.1 في المئة إلى 7.1241 يوان مقابل الدولار في المعاملات الخارجية.

وسجل الدولار النيوزيلندي في أحدث تعاملات ارتفاعًا بنسبة 0.4 في المئة إلى 0.6297 دولار أمريكي.

وارتفع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.0947 دولار وصعد الين الياباني، وهو من عملات الملاذ الآمن، 0.1 في المئة إلى 107.68 ين مقابل الدولار.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2354 دولار بعدما تراجع بأكثر من واحد في المئة أمس الأربعاء في ظل قلق المتعاملين بشأن تفاقم المواجهة داخل البرلمان البريطاني بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.