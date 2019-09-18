استقرار الذهب قبل اجتماع المركزي الأمريكي وانخفاض النفط يعزز المخاطرة

استقر الذهب دون تغير يذكر، اليوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين لدلائل بشأن موقف البنك المركزي الأمريكي إزاء التيسير النقدي، بينما أدى انخفاض أسعار النفط الخام لتقليص الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا.

وسعت المملكة العربية السعودية لطمأنة الأسواق بعدما أدى هجوم السبت الماضي لتراجع إنتاجها النفطي، وقالت إن الإنتاج الكامل سوف يُستأنف بحلول نهاية الشهر الجاري.

ويؤثر الإقبال على المخاطرة على الذهب الذي يُنظر إليه عادة كاستثمار بديل في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

واستقر الذهب في التعاملات الفورية تقريبًا عند 1502.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0529 بتوقيت غرينتش، ونزل في العقود الآجلة الأمريكية 0.2 % إلى 1510.40 دولار للأوقية.

كما تتركز الأنظار على اجتماع بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية، إذ من المتوقع أن يقوم البنك بتيسير سياسته العام الجاري.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاتين 0.2 % إلى 941.08 دولار للأوقية، بينما تراجعت الفضة 0.4 % إلى 17.94 دولار للأوقية، وفقد البلاديوم 0.3 % إلى 1593.74 دولار متجهًا لتسجيل خسائر للجلسة الرابعة على التوالي.