السندات السيادية لتركيا تهوي.. وإصدار 2030 الأدنى في 6 أسابيع

هوت السندات المقومة بالدولار الصادرة عن الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، مع انخفاض إصدار 2030 إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع في ظل استمرار الضغوط على الليرة.

وانحدر كل من إصدار 2030 و2034 أكثر من سنت في الدولار، وفقًا لبيانات تريدويب.

ونزلت الليرة نحو 0.5 % مقابل الدولار اليوم، مواصلة خسائرها بعد انحدارها أكثر من 1% اليوم الثلاثاء، لتسجل أضعف مستوياتها منذ 19 حزيران/يونيو الماضي تحت وطأة بواعث القلق من أثر حرب التجارة الصينية الأمريكية والتوترات في شمال غرب سوريا.

وقال الاقتصادي في بيكتت لإدارة الأصول، نيكولاي ماركوف: ”المستثمرون متخوفون من أثر تخفيضات فائدة أكبر على الليرة حيث ستكون العملة أول مؤشر للاقتصاد الكلي يتفاعل مع هذا التطور.“