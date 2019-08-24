ارتفاع معدل التضخم في إيران بنسبة 42%

أظهرت بيانات مركز الإحصاء في إيران ارتفاع معدل التضخم السنوي حتى شهر تموز/يوليو الماضي، بنسبة وصلت إلى 42.2% في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الأسواق الإيرانية، رغم قرار الحكومة بحذف 4 أصفار من العملة المحلية.

وأفادت وكالة أنباء ”ايسنا“ شبه الرسمية، اليوم السبت، بأن ”آخر تقارير مركز الإحصاء في إيران سجلت زيادة معدل التضخم في البلاد بنسبة 42.2%“،، لافتة إلى أن ”الشهر الماضي سجل ارتفاعًا على مستوى المعدل السنوي للتضخم بقدر 1.8%“.

وأعلنت إيران أواخر يوليو/تموز الماضي حذف 4 أصفار من العملة المحلية؛ في محاولة لمساعدة الريال على استعادة جزء من قيمته المفقودة، بسبب العقوبات الأمريكية والتضخم الذي تعانيه البلاد بفعل الأزمة الاقتصادية.

وتشهد إيران أزمات اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى تردي المستوى المعيشي لشرائح عديدة من المواطنين، مع تراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم، إذ تصاعدت حدة هذه الأزمات منذ انسحب ترامب من الاتفاق النووي، وأعاد فرض العقوبات على طهران.