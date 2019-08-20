السعودية تحذّر من التعامل بالعملات الافتراضية والمشفرة

أصدرت الحكومة السعودية، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا لمواطنيها من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة.

وحذرت وزارة المالية السعودية، في بيان، نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”واس“، من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة“.

وقالت الوزارة في بيانها:“إن هذه العملات الافتراضية لا تُعدُّ عملات أو أصولًا معتمدة داخل السعودية لكونها خارج نطاق المظلة الرقابية،ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما تنطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظامًا، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها“.

وأوضحت المالية السعودية أنه لُوحظ ظهور عملات افتراضية تدّعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار في المملكة، وتستخدم اسم العملة الوطنية للمملكة (الريال السعودي)، أو شعار المملكة (سيفان متقاطعان، ونخلة) للتسويق بشكل مضلل لأنشطتها مثل (كريبتو ريال) أو غيرها من العملات الافتراضية الأخرى، وتنفي المملكة صلتها بمثل هذه العملات.

وأكدت الوزارة أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سيكون ذلك الأمر عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة في المملكة“.