تراجع الليرة التركية مع استمرار حذر المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة

تراجعت الليرة التركية ما يزيد عن 1%، اليوم الثلاثاء، لتنخفض لجلسة التداول الثالثة على التوالي، في الوقت الذي ما زال فيه الحذر ينتاب المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة؛ بعد هبوط البيزو الأرجنتيني لمستويات متدنية قياسية مقابل الدولار.

وبحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش، بلغت الليرة 5.6245 مقابل الدولار، منخفضة نحو 1.1% مقارنة مع مستوى إغلاق يوم الإثنين البالغ 5.5630. وفي وقت سابق، انخفضت الليرة إلى 5.6360، وهو أضعف مستوياتها منذ 29 يوليو/تموز.

والثلاثاء عطلة عامة في تركيا بمناسبة عيد الأضحى.

والأضواء مسلطة على الأرجنتين في سوق العملات العالمية، بعد الانتصار الذي أحرزه زعيم المعارضة ألبرتو فرنانديز الذي ينتمي إلى يسار الوسط في الانتخابات التمهيدية التي أُجريت، يوم الأحد؛ مما أثار مخاوف بأنه قد يتراجع عن جدول أعمال الرئيس موريسيو ماكري الداعم للشركات إذا فاز في الانتخابات الرئاسية التي تجري في أكتوبر تشرين الأول.

وتسببت النتائج في صدمة بالأسواق، أمس الإثنين، مع تراجع البيزو 30% إلى مستويات متدنية قياسية قبل أن يتعافى قليلًا.