بتكوين قرب أعلى مستوى في أسبوعين مدعومة بالآمال في ليبرا

استقرت بتكوين، اليوم الثلاثاء، قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين، بعد أن ارتفعت بما يصل إلى 9% خلال الليل، وهي خطوة يقول محللون إن الدافع وراءها ربما يكون الآمال في كسب العملات المشفرة مزيدًا من القبول بعد أن كشفت فيسبوك عن خطط لإصدار عملة رقمية.

ولامست بتكوين 12833 دولارًا خلال الليل في بورصة بتستامب، وهو أعلى مستوى منذ 27 يونيو حزيران قبل أن تتراجع. وارتفعت بتكوين في أحدث تعاملات 2.2% عند 12560 دولارًا.

وربحت أكبر عملة مشفرة أكثر من 45% منذ إعلان فيسبوك عن خطط الشهر الماضي لعملته ليبرا، ليبعث التفاؤل مجددًا حيال اكتساب العملات المشفرة قبولاً واسعًا بين الشركات والمستخدمين من الأفراد.

ولا تزال بتكوين متقلبة بشكل كبير، وربحت حوالي 240% هذا العام بعد أن فقدت ثلاثة أرباع قيمتها في العام الماضي.