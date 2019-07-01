الذهب ينخفض متأثرًا بصعود الدولار

تراجعت أسعار الذهب نحو 2%، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع تعزز الدولار وإقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف محادثات التجارة.

وكان السعر الفوري للذهب منخفضًا 1.7%، إلى 1384.81 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 20 حزيران/ يونيو، عند 1381.51 دولار.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.8% إلى 1388.20 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق لدى سي.ام.سي ماركتس، إن ”إعادة فتح محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين جعل المستثمرين يعاودون النظر صوب النمو، نرى دعمًا جيدًا لأسواق الأسهم في أنحاء المنطقة وطلبًا أقل على الملاذات الآمنة.“

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% في المعاملات الفورية إلى 15.19 دولار للأوقية واستقر البلاديوم عند 1538.12 دولار.

وهبط البلاتين 0.1% إلى 832.19 دولار للأوقية، لينزل عن ذروة ستة أسابيع التي لامسها خلال الجلسة السابقة.