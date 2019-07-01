تقرير: عجز ميزانية السعودية في 2019 سينخفض إلى أقل مستوياته منذ 5 أعوام

توقعت مؤسسة استثمارية سعودية يوم الاثنين، أن يهبط العجز الفعلي في ميزانية المملكة هذا العام إلى أقل مستوى له منذ 5 سنوات نتيجة التزام الحكومة المتوقع بمستوى الإنفاق في إطار إستراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن المالي.

وقدرت شركة ”جدوى“ للاستثمار، عجز الميزانية بنهاية العام بحوالي 168 مليار ريال (44.8 مليار دولار) وهو أقل مستوى له منذ عام 2014 عندما بلغ العجز الفعلي نحو 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار).

ويزيد العجز الفعلي عن العجز المعلن من قبل الحكومة والبالغ نحو 131 مليار ريال (34.93 مليار دولار) نتيجة الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية هذا العام.

وأظهر تقرير ”جدوى“ أن الإيرادات العامة الفعلية ستتراجع إلى حوالي 938 مليار ريال (250.1 مليار دولار) عام 2019 مقابل إيرادات مقدرة بنحو 975 مليار ريال (250 مليار دولار).

وتوقع التقرير أن تحافظ السعودية أكبر اقتصاد عربي، على مستوى النفقات البالغ 1.106 ترليون ريال (295 مليار دولار) على عكس الأعوام الماضية عندما كانت الحكومة تتجاوز تقديرات الإنفاق بشكل كبير لحفز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن هبوط العجز الفعلي سيخفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.5% هذا العام من حوالي 5.9% العام الماضي، وهي نسب متدنية بمقاييس صندوق النقد الدولي، وأقل من ثلث نسبة عام 2016 البالغة 17.2%.

وبين أن عجز عام 2019 سيتم تمويله عن طريق الاقتراض بإصدار سندات محلية ودولية، وليس من خلال السحب من الاحتياطي الخارجي المتوقع ارتفاعه الى حوالي 508 مليارات دولار بنهاية العام الحالي من 497 مليار دولار بنهاية عام 2018.

وتوقعت ”جدوى“ في نهاية تقريرها، أن يرتفع الدين العام السعودي بنسبة 21% الى 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) من 560 مليار ريال (149.3 مليار دولار) في الفترة ذاتها؛ ما سيرفع نسبته للناتج المحلي الإجمالي إلى22.1% من 19.1%.