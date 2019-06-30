أسواق الخليج ترتفع بعد الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية، يوم الأحد؛ استجابة لتحسن المعنويات في الأسواق العالمية، بعدما اتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة في الحرب التجارية خلال اجتماع مجموعة العشرين.

واتفقت واشنطن وبكين، أمس السبت، على استئناف محادثات التجارة، بعدما قدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تنازلات من بينها عدم فرض رسوم جمركية جديدة وتخفيف القيود المفروضة على شركة التكنولوجيا الصينية (هواوي).

وزاد مؤشر سوق دبي 1.2%، مدعومًا بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 4.1% بعدما نال البنك موافقة تنظيمية على شراء أسهم في بنك دنيز التركي من سبير بنك الروسي.

وارتفعت أسهم العقارات والبناء، مع صعود سهم ”إعمار العقارية“ ذي الثقل في السوق 1.1%، فيما زاد سهم ”أرابتك“ للبناء 1.3%، وسهم ”إعمار للتطوير“ 0.8%، و“داماك العقارية“ 0.7%.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3%، بدعم من مكاسب قطاع الاتصالات، مع صعود سهم زين السعودية 4.2%، واتحاد اتصالات (موبايلي) 1.9%.

وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.2%، تحت ضغط خسائر أسهم القطاع المالي.

وخفضت بورصة أبو ظبي اليوم رسوم عمولة التداول بين 50 و90 %، مع سعيها لخفض التكلفة التي يتحملها المستثمرون وزيادة السيولة وبناء الثقة.

وانخفض سهم مصرف أبو ظبي الإسلامي 0.9%، وتراجع سهم بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.7%.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.1 %، مع صعود سهم البنك التجاري القطري 1.7%، في حين زاد سهم بنك قطر الوطني واحدًا بالمائة.

وفي الكويت، زاد مؤشر السوق الأول 0.3%، مواصلًا مكاسبه، بعد أيام من إعلان ”إم.إس.سي.آي“ لمؤشرات الأسواق، أنها سترقي أسهمًا كويتية إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020.