الليرة التركية تهبط بفعل قلق المستثمرين بشأن انتخابات اسطنبول وسياسة أسعار الفائدة

هبطت الليرة التركية اليوم الجمعة متضررة من قلق المستثمرين بشأن نتيجة انتخابات بلدية اسطنبول التي ستجرى يوم الأحد المقبل، وأيضًا الشكوك التي تحيط بعملية صنع السياسة النقدية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحلول الساعة 1511 بتوقيت غرينتش، سجلت الليرة 5.8170 مقابل الدولار الأمريكي، منخفضة أكثر من 1% من مستوى الإغلاق أمس الخميس البالغ 5.7550 ، وفي وقت سابق اليوم هبطت الليرة إلى 5.8250 .

وقال أردوغان أمس الخميس إنه ما زال يعارض سياسة بلاده النقدية لتشديد الإئتمان وتعهد ”بحل حاسم“ قريبًا لخفض أسعار الفائدة الرئيسية من مستواها الحالي البالغ 24 %.

وفي العام الماضي رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى بعض من أعلى المستويات الموجودة في الأسواق الناشئة بعد أزمة للعملة دفعت معدل التضخم للصعود فوق 25%.

وتباطأ التضخم منذ ذلك الحين إلى 18.71%، لكن أسعار الفائدة بقيت بلا تغيير مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود.