اتفاق روسي أوروبي على الانتقال إلى الروبل واليورو

أعلنت روسيا اليوم الجمعة التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على تشكيل مجموعة عمل لتقليص حصة الدولار في ميزان المدفوعات بينهما، والانتقال إلى الروبل واليورو.

وقال أندريه لافروف، الناطق الرسمي في وزارة المالية الروسية، إن بلاده اتفقت على ذلك مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة ماروش شيفوفيتش، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية اليوم.

وأوضح لافروف أن الجانبين ”شددا على أهمية استخدام العملات الوطنية في تجارة الطاقة بهدف تقليل المخاطر، التي قد يتعرض لها قطاعا الأعمال في روسيا والاتحاد الأوروبي“.

وحسب بيانات المركزي الروسي، فإن حصة التعاملات بالروبل في تجارة روسيا مع الاتحاد الأوروبي تبلغ 8.3% فقط، في حين تشكل حصة اليورو 34.3% أما الحصة الأكبر فتعود للدولار 54%.

ويرجع ذلك بشكل أساسي كون إمدادات النفط والغاز يتم احتسابها بالدولار.

وفي 7 حزيران/يونيو الجاري، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الدولار بات أداة في يد الولايات المتحدة للضغط على دول العالم.

وفي 12 آب/أغسطس 2018، قال وزير المالية الروسى، أنطون سيلوانوف، إن الدولار الأمريكي، أصبح أداة غير موثوق بها في تعاملات التجارة الدولية.

وأشار سيلوانوف، حينذاك، إلى أن بلاده تفكر في استخدام العملات الوطنية في معاملاتها الخارجية بدلًا من الدولار.

وفي 2018، بلغت صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي 204.897 مليار دولار، والواردات 89.27 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.

ونمت حصة الاتحاد الأوروبي في إجمالي حجم التجارة الخارجية الروسية على أساس سنوي من 42.1% إلى 42.7% في 2018.