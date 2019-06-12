الذهب يتعافى مع تراجع الإقبال على المخاطرة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بعد أن بلغت أدنى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة، إذ اندلعت مخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؛ ما يكبح الإقبال على المخاطرة ويعزز الطلب على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنًا.

وبحلول الساعة الـ 0724 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1335.34 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ الثالث من يونيو/ حزيران عند 1319.35 دولار في الجلسة السابقة.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6 في المئة إلى 1339 دولارا للأوقية.

ونزلت أسواق الأسهم الآسيوية مع دخول طرفي النزاع، الولايات المتحدة والصين، في جولة أخرى من تبادل الهجمات.

ودافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء عن استخدام الرسوم في إطار إستراتيجيته التجارية، بينما تعهدت الصين برد قاس إذا أصرت الولايات المتحدة على تصعيد التوترات وسط مفاوضات مستمرة.

كما يشعر المراهنون على ارتفاع الذهب بالتفاؤل -أيضًا- بشأن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

ويجتمع صانعو السياسات في المركزي الأمريكي يومي الـ 18 والـ19 من يونيو/ حزيران في ظل تصاعد توترات التجارة، وتباطؤ النمو الأمريكي، وتراجع حاد في التوظيف الشهر الماضي؛ ما قاد الأسواق إلى أن تضع في الاعتبار خفضين لأسعار الفائدة على الأقل بحلول نهاية 2019.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة واحدًا في المئة إلى 14.85 دولار للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 في المئة إلى 817.80 دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1389.75 دولار للأوقية، ليهبط من أعلى مستوى في ستة أسابيع عند 1400.50 دولار والذي لامسه في الجلسة السابقة.