شركة ماجد الفطيم الإماراتية تسوق صكوكاً دولارية خضراء

بدأت شركة ماجد الفطيم الإماراتية تشييد مراكز تسوق وإدارة تسويق ”صكوك دولارية خضراء“ لأجل 10 سنوات مقومة بالدولار عند حوالي 245 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، وفقا لما أظهرته وثيقة من أحد البنوك التي تقود العملية اليوم الثلاثاء.

وبحسب الوثيقة، تدعم حصيلة السندات الإسلامية مشاريع صديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة للمياه.

والسندات الخضراء فئة أصول دخل ثابت تشهد نموا وقد تزيد من جاذبية السندات الإسلامية خارج الأسواق التقليدية في آسيا والشرق الأوسط لتشمل المستثمرين المهتمين بالبيئة في الدول الغربية.

وأضافت الوثيقة أن الطرح سيكون بالحجم القياسي، ما يعني أنه لن يقل غالبا عن 500 مليون دولار، ومن المتوقع تسعيره في وقت لاحق اليوم.

ويرتب العملية ”اتش.اس.بي.سي“ و“ستاندرد تشارترد“ و“مصرف أبوظبي الإسلامي“ و“بنك دبي الإسلامي“ و“الإمارات دبي الوطني كابيتال“ و“بنك أبوظبي الأول وبنك الخليج الدولي“.