ارتفاع النفط ينعش العملات المرتبطة بالسلع

زاد الدولاران الأسترالي والكندي اليوم الثلاثاء بفضل ارتفاع في أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر، مما صعد بأغلب العملات المرتبطة بالسلع.

وارتفعت أسعار النفط بفعل توقعات بشح في الإمدادات العالمية بسبب القتال في ليبيا وتخفيضات إنتاج تقودها ”أوبك“ وعقوبات أمريكية ضد إيران وفنزويلا بالرغم من أن أسعار الطاقة انخفضت بشكل طفيف اليوم.

وإلى جانب الدولار الأسترالي ونظيره الكندي، حققت الكرونة النرويجية أيضًا مكاسب.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7144 دولار أمريكي، وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى في 3 أسابيع.

وصعدت العملة الكندية إلى 1.3293 دولار أمريكي مقابل نظيره الأمريكي، وهو أقوى مستوى منذ 21 آذار/ مارس.

وتراجع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي، بينما لم يكن لقائمة رسوم على سلع أوروبية اقترحتها واشنطن أي تأثير فوري على اليورو، إذ ارتفعت العملة الموحدة بشكل طفيف.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1266 دولار مع ترقب المتعاملين اجتماعًا للبنك المركزي الأوروبي غدًا الأربعاء.

ونزل الدولار 0.1% إلى 96.878 بعد أن فقد 0.35% في اليوم السابق، وهو أكبر تراجع يومي منذ 20 آذار/ مارس.

وتقدم الجنيه الإسترليني صوب 1.31 دولار، إذ من المقرر أن تطلب رئيسة الوزراء تيريزا ماي من قيادتي ألمانيا وفرنسا تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ظل جمود في لندن.

وارتفعت الكرونة النرويجية 0.1% إلى 8.541 للدولار بعد زيادة 0.7% أمس الاثنين بفضل ارتفاع أسعار النفط. وارتفعت أيضًا بشكل طفيف مقابل اليورو.

وزادت العملة اليابانية 0.1% إلى 111.355 ين للدولار.