بورصة دبي تتراجع

دبي - تراجعت بورصة دبي في جلسة تعاملات متقلبة مع بعض ضغوط بيع حيث أوصى سماسرة عملاءهم ببيع الأسهم حتى تصبح حدود الهامش في نطاق القواعد التنظيمية.

وعدلت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الامارات العربية المتحدة قواعد إقراض شركات السمسرة للعملاء وقالت إنها ستفرض غرامات ضخمة إذا أفرطت تلك الشركات في الإقراض.

وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 % إلى 3468 نقطة مبددا المكاسب التي حققها في أوائل التعاملات.

وقال متعاملون إن معظم التداولات في سوق دبي تتم بالهامش وهو ما تقلص الآن.

وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لأبوظبي للخدمات المالية: "شهدنا اليوم أحجاما منخفضة لأنشطة التداول بالهامش.

"يحدث ذلك على الأمد القصير حيث يجمع السماسرة أموالهم لتصيد مزيد من الفرص".

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.5 % إلى 4381 نقطة متجها صوب خامس جلسة مكاسب على التوالي.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 1.1 % إلى 10664 نقطة في ثاني ارتفاع حاد مع اقبال المستثمرين على تهيئة مراكزهم استعدادا لتوزيعات الأرباح. ويفضل المستثمرون الاقليميون الأسهم القطرية في موسم توزيعات الأرباح نظرا لأنها من بين أعلى الأسهم توزيعا في المنطقة.