”المركزي التونسي“: ليس من السهل الدفاع عن الدينار مع هبوط احتياطي النقد الأجنبي

قال محافظ البنك المركزي التونسي، يوم الإثنين، إنه ”ليس من السهل“ الدفاع عن العملة المحلية الدينار؛ في ظل انخفاض احتياطي النقد الأجنبي.

وأضاف المحافظ مروان العباسي، أن ”احتياطي النقد الأجنبي بلغ ما يعادل واردات 84 يومًا؛ وذلك بسبب تراجع الإنتاج في قطاعات حيوية، مثل الفوسفات، واتساع العجز بشكل حاد في قطاع الطاقة“.

وأوضح متعاملون، أن الدينار التونسي هبط هذا الشهر إلى مستويات قياسية منخفضة مقابل اليورو، الذي تجاوز 3.5 دينار، مع تنامي العجز التجاري للبلاد؛ مما ساهم في تآكل احتياطيات النقد الأجنبي.

وأضافوا، أنه جرى تداول اليورو مقابل 3.53 دينار، اليوم، لتواصل العملة التونسية هبوطها.

وتراجعت العملة المحلية حوالي 13% مقابل اليورو، ونحو 8.6% أمام الدولار في 2018.

ووصل العجز التجاري التونسي، في ديسمبر/ كانون الأول 2018، إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار.

وقال محافظ البنك المركزي أمام البرلمان: ”اليوم لدينا عجز طاقي كبير يصل إلى 5 مليارات دينار، والإنتاج تراجع في قطاعات حيوية، مثل الفوسفات، إضافة إلى هبوط إيرادات السياحة إلى النصف، مقارنة مع 2010 مثلًا“.

وتساءل: ”ما الذي يمكن فعله؟ إذا دافعنا عن الدينار فمخزون العملة سيهبط أكثر“.

وهبط إنتاج الفوسفات من حوالي 8.2 مليون طن في 2010 إلى 3 ملايين طن في 2018، مما ألحق خسائر بمليارات الدولارات بالاقتصاد التونسي.