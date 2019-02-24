بورصة دبي تصعد لأعلى مستوى في شهرين

ارتفعت الأسهم في دبي إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين، يوم الأحد، بعد هبوطها في الجلسة السابقة، مدعومة بمكاسب قوية لأسهم شركات العقارات، بينما ضغطت أسهم القطاع المالي على بورصتي السعودية.

وصعد مؤشر بورصة دبي 1.3% بدعم من سهم إعمار العقارية الذي ربح 3.2%، وسهم داماك العقارية الذي قفز 8.4%، وسهم إعمار مولز الذي ارتفع 5.1%.

وانخفض سهم بنك الإمارات دبي الوطني 5.3%؛ بعدما أعلن البنك الأسبوع الماضي أنه حصل على موافقة مساهميه بإصدار أسهم جديدة.

وقادت الشركات العقارية الاتجاه الصعودي في الآونة الأخيرة، عقب ظهور بوادر تعاف على نتائجها للربع الأخير من العام الماضي وزيادة عقود البناء، غير أنها تظل مهددة بانخفاض أسعار العقارات.

وقالت وكالة ”ستاندرد آند بورز“ العالمية للتصنيفات الائتمانية، الأسبوع الماضي، إن من المرجح أن تنخفض أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة إضافية تتراوح بين 15% هذا العام، بعدما فقدت ما بين 25 و33% من قيمتها الاسمية منذ 2014.

وتراجع المؤشر السعودي 0.4% متأثرًا في الأساس بسهم مصرف الراجحي، الذي هبط نحو 1%. وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذو الثقل بنسبة 0.7%.

وتتماسك السوق السعودية بعد صعود قوي، في يناير/ كانون الثاني، بفضل زيادة تدفقات الصناديق الأجنبية، قبل الانضمام إلى مؤشرات مهمة للأسواق الناشئة هذا العام. وارتفع المؤشر 9% منذ بداية العام.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي نحو 1%، مع صعود بنك أبوظبي الأول حوالي 1.7%.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، الذي تصدر قائمة الرابحين في الشرق الأوسط هذا العام، بنسبة 1.3%، مع نزول سهم البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 2.2%.

ولا تزال الأسهم المصرية مرتفعة 14.7% منذ بداية العام الحالي، وسط تعافي الأسواق الناشئة في الفترة الأخيرة، وانخفاض متوقع لتكاليف الاقتراض؛ بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مؤخرًا.