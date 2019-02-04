هبوط الذهب وسط تعاملات هزيلة مع انحسار العزوف عن المخاطرة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع انحسار العزوف عن المخاطرة، وسط دلائل على تقدّمٍ في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في حين ظل الدولار القوي يضغط على المعدن النفيس.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.4 % إلى 1313.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0552 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الـ 26 من أبريل/ نيسان عند 1326.30 دولار يوم الخميس الماضي.

وهبط الذهب في التعاملات الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1317.3 دولار للأوقية.

ويقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في أسبوع مقابل الين بفضل بيانات الوظائف الأمريكية القوية.

ورغم الدلائل على قوة الاقتصاد، فثمة توقعات واسعة النطاق بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مستقرة هذا العام، ويرجع ذلك بشكل أساس إلى تنامي المخاوف بشأن النمو العالمي؛ ولاسيّما في الصين وأوروبا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغيّر على البلاديوم في المعاملات الفورية إذ سجل 1350 دولارًا للأوقية.

وانخفض كلٌّ من الفضة والبلاتين 0.6 % لتسجل الفضة 15.80 دولار للأوقية والبلاتين 817 دولارًا.