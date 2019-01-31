لماذا ترفع الانتخابات في الهند الطلب على الذهب؟

سيرتفع الطلب على الذهب في الهند خلال 2019 بحوالي مائة طن ليصل من 750 طنًا إلى 850 طنًا، وذلك بسبب الانتخابات المقررة هذا العام.

أوردت ذلك وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية نقلًا عن بي آر ساما سوندرمان مدير عام مكتب الهند في مجلس الذهب العالمي، الذي يعتقد أن موسم الانتخابات يُشكّل في الهند سببًا قويًا لرفع الطلب على الذهب، في سياق دورة اقتصادية استثنائية النشاط.

وكانت إجراءات حكومية لضبط الشفافية، وتقليص العجز في ميزان التبادل التجاري، العام 2015، أدت إلى تقليل الواردات، وتحديدًا في الذهب الذي تُعتبر الهند من أكبر أسواقه العالمية.

وإذا كانت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، في كلّ أنحاء العالم، تعني الإنفاق، فإنها في الهند تعني الذهب واشتعال الطلب عليه، كما جاء في التقرير.

وتشير أرقام مجلس الذهب العاملي العالمي إلى أن بنك الاحتياطي الهندي بدأ منذ شهر مارس 2018 بشراء الذهب بكميات أضافت للاحتياطي المركزي 40.5 طن، وذلك في مقابل انخفاض ملفت في حجم الطلب عليه ا ب “السوق الرمادية”، غير الرسمية، بنسبة الثلث تقريبًا.