الذهب يرتفع قبل عطلة أعياد الميلاد

نيويورك/لندن- ارتفع سعر الذهب في الجلسة الأخيرة،الثلاثاء، قبل عطلة أعياد الميلاد، حيث ظهر متصيدو الصفقات بعد أن هوت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر عند نحو 1200 دولارا للأوقية.

وظل حجم التداول محدودا حيث تجنب أغلب المتعاملين تكوين حيازات جديدة قبل نهاية العام.

وبحلول الساعة 16:04 بتوقيت جرينتش، ارتفع السعر الفوري للمعدن النفيس 0.3 % إلى 1.201 دولارا للأوقية، وارتفع سعر عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1201.30 دولارا.

وتراجع الذهب إلى أقل مستوى في ستة أشهر إلى نحو 1185 دولارا ،الجمعة، بعد أن أعلن المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أنه سيبدأ في تقليص إجراءات التحفيز النقدي التي ساهمت في تسجيل السوق مستويات قياسية فوق 1900 دولارا في 2011.

واستقرت الفضة اليوم عند 19.41 دولارا للأوقية، وارتفع السعر الفوري للبلاتين 0.6% عند 1331.24 دولارا للأوقية.

وانخفض السعر الفوري للبلاديوم 0.4 % ليسجل 690 دولارا للأوقية.