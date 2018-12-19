الجدعان يعد بالسعي إلى خفض عجز الميزانية السعودية ويكشف هيكلة مجموعة بن لادن

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء إن الحكومة السعودية ما زالت تسعى للتخلص من عجز الميزانية بحلول عام 2023، لكنه أشار إلى أن هذا ليس هدفًا جامدًا وقد يتحقق قبل ذلك الموعد أو بعده بعام.

وفي مقابلة بعد الإعلان عن ميزانية الحكومة لعام 2019، قال الجدعان:”حتى اليوم، نحن نشعر بالارتياح لأسعار النفط ،وحتى في أسوأ الفرضيات ما زلنا مرتاحين نسبيًا”.

وأضاف الوزير السعودي أن التسويات النقدية من حملة مكافحة الفساد في 2019:”لن تكون أقل بكثير” من الخمسين مليار ريال (ما يعادل 13.3 مليار دولار) التي جرى جمعها في 2018.

وأشار الجدعان إلى أن مجموعة بن لادن العملاقة العاملة في قطاع البناء، والتي استحوذت الحكومة على حصة بنحو الثلث فيها في إطار الحملة سيصبح لها ضمن هيكلة جديدة “مجلس إدارة طبيعي” قريبًا يضم أعضاء الأسرة وممثلين للملكية الحكومية.

وذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السيادي ليس له دور في شركة تملكها الوزارة وتدير أصولًا جرت مصادرتها عبر التسويات مع عشرات من رجال الأعمال الذين جرى احتجازهم العام الماضي في إطار حملة مكافحة الفساد.