مصرف الإمارات المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي 2.8%

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك راشد المنصوري، الثلاثاء، إن البنك المركزي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8% في 2018.

وأضاف المنصوري، خلال مؤتمر في أبوظبي، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 3.1% في الربع الثالث من العام الجاري.

واعتبر أن اندماج ثلاثة بنوك في أبوظبي هو في مراحله المبكرة، مشيراً على هامش مؤتمر في أبوظبي إلى أنه يتوقع مزيدًا من الاندماجات في المستقبل.

ويُجري بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال محادثات بشأن صفقة قد تفرز بنكًا بأصول حجمها 113 مليار دولار.

وأكد المسؤول الإماراتي أن تراجع أسعار العقارات في الإمارات لن يؤثر على الاستقرار المالي.

وقال: “على العكس تماما، أسعار العقارات أصبحت أنسب عن ذي قبل، والإقراض مستمر”.