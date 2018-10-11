ترامب: مجلس الاحتياطي الأمريكي “جن جنونه”

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن هبوط سوق الأسهم في الولايات المتحدة “تصحيح طال انتظاره”، مشيرًا إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يرفع أسعار الفائدة “جُنّ جنونه”.

جاء ذلك في تصريحات صحافية أدلى بها الرئيس الأمريكي، أجاب فيها على أسئلة حول خسائر الأسواق الأمريكية الأربعاء، التي وصلت إلى 4%.

وقال ترامب في تصريحاته: “في واقع الأمر إنه تصحيح ظللنا ننتظره طويلًا، لكنني لا أوافق في الحقيقة على ما يفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي”.

وأضاف: “أعتقد أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد جُنّ جنونه”.

وترك توصيف ترامب لهبوط الأسهم بـ”التصحيح الذي طال انتظاره”، العديد من علامات الاستفهام حول مغزى هذا الكلام.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع، في الـ27 من سبتمبر/ أيلول الماضي، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، إلى نطاق 2 – 2.25%، للمرة السادسة منذ تولي ترامب الرئاسة، ما تسبب في انتقاد الأخير له بوقت سابق.

من جانب آخر، ذكر البيت الأبيض، الأربعاء، أن العوامل الأساسية في الاقتصاد الأمريكي ما زالت قوية، وأن مستقبل اقتصاد البلاد مشرق، وذلك بعدما مُني المؤشر “داو جونز” الصناعي بأكبر هبوط يومي منذ فبراير.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان إن “البطالة عند أدنى مستوى في 50 عامًا، وجرى تخفيض الضرائب للأُسر والشركات، وتخفيف اللوائح والروتين الحكومي”.