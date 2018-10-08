الدولار يواصل مكاسبه وسط ضعف في الأسواق العالمية

ارتفع الدولار يوم الاثنين، ليعزز المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي وسط ضعف في الأسواق العالمية وفي مقدمتها الأسهم الصينية وصدور بيانات أمريكية قوية في الآونة الأخيرة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات المنافسة، 0.2% إلى 95.85 ليتجه صوب أعلى مستوى له في 14 شهرًا عند 96.991 الذي سجله في منتصف آب/ أغسطس الماضي.

وكان الدولار ارتفع 0.5% الأسبوع الماضي، مسجلًا ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي، مع زيادة صناديق التحوّط لحيازاتها الدولارية 3.4 مليار دولار إلى 28.7 مليار الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2016، وفقًا لأحدث البيانات.

وانخفض اليورو بمقدار ربع في المئة إلى 1.15 دولار، مقتربًا من أدنى مستوياته منذ الـ 20 من آب/ أغسطس الماضي البالغ 1.1463 دولار، مع تأثر معنويات المستثمرين سلبًا بارتفاع جديد في عوائد السندات الإيطالية.

وسينصب تركيز مشتري الدولار هذا الأسبوع على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الخميس.

وتوقعت الأسواق ارتفاعًا نسبته 0.2% على أساس شهري في أيلول/ سبتمبر، في زيادة مماثلة للشهر السابق، وستعزز أي زيادة أكبر المراهنات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية في 2019.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.3077 دولار مع تركيز الأسواق على حدوث أي انفراجة كبيرة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.