صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي

رفع صندوق النقد الدولي توقّعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي، في ظل توقّعات بنمو إنتاج النفط وإنفاق الدولة.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق في الإمارات، ناتاليا تاميريسا، في تصريحات صحفيّة، إنه “من المرجح تحقيق نمو في الإمارات بنسبة 2.9% خلال العام 2018، و3.7% في 2019”.

وأظهرت بيانات أوليّة في الإمارات أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8% في 2017.

وفي نيسان/ أبريل، توقع الصندوق نموًّا نسبته 2% في الإمارات و3% في العام المقبل.

وسمح اتفاق بتخفيف قيود إنتاج النفط بين المنتجين العالميين للخام في منتصف 2018 للإمارات بزيادة إنتاجها، في حين تعافت أسعار النفط لتتيح أموالًا أكثر للإنفاق الحكومي.

وأقرَّت حكومة الإمارات، أمس الأحد، زيادة 17.3% للميزانية الاتحادية لعام 2019 مقارنة مع العام الحالي.