هبوط الأسعار في بورصة الكويت ومعظم أسواق الخليج تصعد

هبطت بورصة الكويت اليوم الأحد بعد المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة، قبل الانضمام لمؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة هذا الأسبوع، والمتوقع أن يجذب تدفقات من صناديق خاملة.

وستنضم الكويت لمؤشر الأسواق الناشئة على مرحلتين في الـ 24 من سبتمبر/ أيلول والـ24 من ديسمبر/ كانون الأول. وتقدر أرقام كابيتال إجمالي التدفقات في المرحلتين عند مليار دولار.

وهبط المؤشر الرئيس في الكويت 0.8 في المئة، وفقد سهم بنك الكويت الوطني 1.5 في المئة وأجيليتي 1.9 في المئة.

وكسب المؤشر نحو 11 في المئة منذ بداية العام، وزاد ثمانية في المئة في الربع الحالي فقط بفضل التدفقات المتوقعة ترقبًا للانضمام إلى فوتسي راسل.

وارتفعت بقية أسواق الخليج بشكل عام، إذ أضاف مؤشر قطر 0.6 في المئة ومؤشر دبي 0.4 في المئة وأبوظبي 0.3 في المئة.

وفي قطر، زاد سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك المنطقة 1.4 في المئة، في حين صعد مصرف قطر الإسلامي 1.3 في المئة.

وتلقى مؤشر دبي دعمًا من سهم إعمار العقارية القيادي الذي زاد 1.3 في المئة وسهم أرامكس للخدمات اللوجستية الذي صعد 2.4 في المئة.

وارتفع بنك أبوظبي التجاري 1.6 في المئة وبنك الاتحاد الوطني واحدًا في المئة. ويجري البنكان محادثات اندماج مع مصرف الهلال غير المدرج. وبورصة السعودية مغلقة اليوم بمناسبة اليوم الوطني.