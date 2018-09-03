الريال الإيراني ينخفض إلى مستوى قياسي

انخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي أمام الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية، اليوم الإثنين، ليصل إلى 128 ألفًا للدولار، وسط تدهور الوضع الاقتصادي وإعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران.

وقال (موقع بونباست.كوم Bonbast.com) المتخصص في أسعار الصرف، والذي يتتبع السوق غير الرسمية، إنه جرى عرض الدولار بسعر يصل إلى 128 ألف ريال.

وشهدت العملة تقلبات؛ بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية، والطلب الكثيف على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون انكماش صادرات البلاد من النفط وسلع أخرى؛ نتيجة لانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي التاريخي، المبرم في 2015، وإعادة فرض عقوبات أمريكية على طهران.