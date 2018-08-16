الذهب يتعافى من أدنى مستوى في 19 شهرًا مع تراجع الدولار

ارتفع الذهب من أدنى مستوى في 19 شهرًا اليوم الخميس، مدعومًا بتغطية مراكز مدينة وتراجع الدولار الأمريكي؛ إثر أنباء أن بكين ستجري محادثات تجارة مع واشنطن أواخر الشهر الحالي.

دفع نبأ المحادثات الدولارَ لينزل عن ذروة 13 شهرًا في ظل انحسار العزوف عن المخاطرة.

وبحلول الساعة الـ 0726 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.1 في المئة إلى 1175.07 دولار للأوقية (الأونصة). لكن عقود الذهب الأمريكية الآجلة نزلت 0.2 في المئة إلى 1182.1 دولار.

وصعدت الفضة 0.7 في المئة في المعاملات الفورية إلى 14.52 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق أقل سعر لها منذ فبراير/ شباط 2016 عند 14.30 دولار.

وزاد البلاتين 1.8 في المئة إلى 776.50 دولار، وكان هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008 عند 751.25 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.8 في المئة إلى 857.22 دولار للأوقية بعد أن نزل إلى أقل سعر في 13 شهرًا عند 832 دولارًا.