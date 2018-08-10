استجابة للعقوبات الأمريكية.. بنك العراق المركزي يحظر التعامل بالدولار مع مصارف إيران

حظر البنك المركزي في العراق، اليوم الجمعة، التعامل بالدولار مع المصارف الإيرانية، وذلك تنفيذًا للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وجاء في بيان صادر عن البنك موجّه إلى البنوك العاملة في العراق، أنه “تقرر حظر التعامل بالدولار الأمريكي مع فروع المصارف الإيرانية”.

وأضاف البنك، أن التعامل باليورو “متاح لمتطلبات التعامل مع البنك المركزي الأوروبي والمصارف التي تتعامل بهذه العملة”.

ويأتي القرار بعد أن أوقف العراق تحويلاته المالية إلى إيران تنفيذًا للعقوبات الأمريكية، وبدأ مباحثات مع السعودية والكويت للحصول على مصادر جديدة للطاقة الكهربائية، بعد توقف الإمدادات الإيرانية.