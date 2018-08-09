ارتفاع تكلفة التأمين على الديون التركية لأعلى مستوى منذ 2009

وصلت تكلفة التأمين على الديون التركية، لأعلى مستوى منذ عام 2009؛ بسبب التدافع الكبير على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية.

كما وصل هامش عوائد السندات السيادية التركية المقومة بالدولار فوق سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوياته، منذ أبريل نيسان 2009، مع تراجع الإصدارات من شتى الاستحقاقات.

وتفاقمت أزمة الأصول التركية؛ بفعل تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة؛ بسبب أزمة القس الأمريكي المحتجز لدى أنقرة.

وأوضحت “آي.اتش.اس” ماركت، بأن “عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات ارتفعت إلى 370 نقطة أساس، بزيادة 14 نقطة أساس عن إغلاق، أمس الأربعاء، مع هبوط الليرة أكثر من 2% إلى مستويات قياسية منخفضة”.