الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس، حيث نزلت 2.5 بالمئة عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء بعدما اجتمع وفد تركي مع مسؤولين أمريكيين سعيًا لحل الخلافات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وفي الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، بلغت العملة التركية 5.4150 ليرة للدولار، بعدما سجلت مستوى متدنيًا قياسيًا عند 5.44 ليرة.

وفقدت الليرة نحو ثلث قيمتها منذ بداية العام الحالي بفعل مخاوف من إحكام الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرته على السياسة النقدية إلى جانب الخلاف المتصاعد بين تركيا والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.

والتقى وفد تركي مع مسؤولين من وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين أمس الأربعاء، لكن لم تظهر أي مؤشرات على تحقيق انفراجة بعد محادثات استمرت ساعة.

يرجع الخلاف بين البلدين بشكل أساسي إلى استمرار احتجاز ومحاكمة القس الأمريكي آندرو برونسون بتهم تتعلق بالإرهاب في غرب تركيا.