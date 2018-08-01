الدولار يرتفع مقابل اليوان الصيني بعد تهديدات بفرض رسوم أمريكية

ارتفع الدولار مقابل اليوان الصيني وعملات أخرى، اليوم الأربعاء، بعدما قال مصدر مطلع إن “البيت الأبيض بصدد اقتراح رسوم جمركية أعلى على واردات صينية قيمتها 200 مليار دولار”.

جاء ذلك في الوقت الذي أظهر فيه مسح نمو المصانع الصينية بأبطأ وتيرة في 8 أشهر في تموز/ يوليو، بينما انخفضت طلبيات التصدير مجددًا.

وارتفع الدولار 0.4% إلى 6.8306 يوان بعد تقارير ذكرت أن الرئيس دونالد ترامب سيقترح فرض رسوم جمركية بنسبة 25% بدلاً من 10% في إعلان قد يصدر اليوم.

واليوان حاليًا منخفض للشهر الرابع على التوالي، وحدد البنك المركزي الصيني اليوم سعر العملة عند أضعف مستوياتها منذ أيار/ مايو من العام الماضي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.2% إلى 0.7412 دولار أمريكي. وارتفع الدولار 0.15% مقابل سلة من العملات إلى 94.631، في حين قبع اليورو عند 1.1681 دولار. واستقر الدولار عند 111.92 ين.