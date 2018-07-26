تقرير: 35 مليار دولار حجم التدفقات المتوقعة للسوق السعودي بنهاية 2019

توقع تقرير اقتصادي أن يصل حجم التدفقات الاستثمارية إلى السوق المالي السعودي إلى حوالي 35 مليار دولار بنهاية عام 2019، نتيجة قوة اقتصاد المملكة وإدراج السوق في مؤشري “فاينانشال تايمز” البريطاني و”ام أس سي آي” الأمريكي.

وأشار التقرير، الذي أصدرته شركة “جدوى للاستثمار” اليوم الخميس، إلى أنه من المتوقع أن ينجم عن إدراج سوق “تداول” في هذين المؤشرين تدفقات مباشرة غير فاعلة تقدر بنحو 15 مليار دولار.

وقال التقرير “بما أن حوالي 70-75% من المستثمرين المسجلين في هذين المؤشرين هم من المستثمرين الفاعلين، فإننا نتوقع أن يبلغ حجم التدفقات الفاعلة نحو 35 مليار دولار.”

وأضاف “تشير التجارب في أسواق مالية إقليمية أخرى إلى أن دخول مسثمرين فاعلين للسوق قبل إدراجها في مؤشرات دولية يؤدي إلى تعزيز أداء السوق بشكل كبير”.

وتوقعت شركة “جدوى للاستثمار”، أن تؤدي تلك التدفقات وإدراج السوق في هذين المؤشرين إلى ارتفاع مؤشر السوق السعودي بنسبة 20% ليصل إلى نحو 10 آلاف نقطة في بداية عام 2019 مقابل حوالي 8400 نقطة حاليًا.

وأوضح التقرير، أن إدراج المؤشر السعودي دوليًا يعتبر أحد العوامل العديدة التي ستؤدي إلى انتعاش السوق بما فيها “تزايد ثقة المستمثرين بالسوق وبقوة الاقتصاد السعودي”، لافتًا إلى أن الإعلان الأخير عن برنامج تطوير القطاع المالي إلى جانب برنامج التخصيص “حددا الاتجاه المستبقلي ليس لسوق الأسهم فحسب، بل للقطاع المالي ككل.”

وتابع “تشير البيانات الرسمية إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد أداء قويًا نسبيًا على الرغم من تنفيذ برامج هيكلية.. وفي ضوء ارتفاع أسعار النفط، فإن الوضع المالي الحكومي سيزداد قوة ما سيؤدي إلى انخفاض عجز الميزانية، وسيساعد ذلك في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد والسوق المالي”.