استثمارات الخليج في السندات الأمريكية ترتفع 1.4 % في مايو الماضي

ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بنسبة 1.4 % (3.9 مليارات دولار)، على أساس شهري في أيار/مايو الماضي، إلى 280 مليار دولار.

وحسب مسح لوكالة الأناضول، استنادًا على بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 276 مليار دولار في نيسان/أبريل الماضي.

وأظهرت البيانات أن السعودية كانت أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذونات والسندات الأمريكية، بقيمة 162.1 مليار دولار في مايو الفائت، مقابل 159.9 مليار دولار في أبريل السابق له.

وحلت الإمارات في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات بلغت 60 مليار دولار، مقارنة بـ59.7 مليار دولار في الشهر السابق له.

وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 43.9 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ12 مليار دولار، و قطر بـ1.2 مليار دولار، وتذيلت البحرين القائمة بنحو 838 مليون دولار.

وما تعلنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية، حتى نهاية آذار/مارس الماضي، نحو 6.214 تريليونات دولار أمريكي.