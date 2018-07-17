الذهب يرتفع والدولار يواصل تراجعه قبيل كلمة رئيس مجلس “الاحتياطي”

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، مع استمرار تراجع الدولار قبيل أول شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونغرس.

وزاد الذهب 0.25% في المعاملات الفورية إلى 1243.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:23 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في أغسطس/ آب 0.3% إلى 1243.20 دولار للأوقية.

ومن المرجح أن يؤكد باول على المسار التدريجي لتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية، خلال استعراضه لنظرته المتفائلة للاقتصاد أمام الكونغرس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 15.80 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1% مسجلًا 822.74 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.2% مسجلًا 919 دولارًا للأوقية.