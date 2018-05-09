الليرة التركية تلامس مستوى منخفضًا جديدًا أمام الدولار

سجلت الليرة التركية مستوى قياسيًا منخفضًا جديدًا مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني؛ ما زاد مخاوف المستثمرين الذين تتركز أنظارهم على قدرة البنك المركزي على محاربة التضخم.

ولامست الليرة 4.3519 في المعاملات الآسيوية ثم قلصت خسائرها لتسجل 4.3339 في الساعة الـ04.35 بتوقيت غرينتش.

فقدت العملة نحو 13 في المئة من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية منذ بداية العام.

وتسببت الدعوة إلى انتخابات مبكرة في الـ 24 من يونيو/ حزيران إلى حالة من عدم التيقن السياسي؛ ما زاد الضغوط على الليرة.