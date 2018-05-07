الدولار يعاود الارتفاع صوب أعلى مستوى في 2018‎

عاود الدولار الارتفاع صوب أعلى مستوياته في 2018، يوم الاثنين، مع استمرار رهان المستثمرين على أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيعزز العملة الأمريكية.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات، 0.2% إلى 92.749، وهو ليس ببعيد عن أعلى مستوى له منذ بداية 2018 البالغ 92.9 الذي سجله يوم الجمعة.

وصعد الدولار بقوة في الأسبوعين الأخيرين بعدما أقبل المستثمرون على تصفية مراكز مدينة والمراهنة على صعود العملة بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وظهور بوادر على تحسن أداء الاقتصاد مقارنة مع مناطق أخرى.

وانخفض اليورو 0.3% إلى 1.1927 دولار، ليقترب من أدنى مستوى في أربعة أشهر البالغ 1.1910 دولار الذي سجله يوم الجمعة.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3543 دولار، ليقبع بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أشهر الذي لامسه يوم الثلاثاء عند 1.3487 دولار. وهبط الإسترليني في الأسبوعين الأخيرين مع تغيير المستثمرين توقعاتهم بخصوص رفع أسعار الفائدة في اجتماع بنك انجلترا المركزي يوم الخميس.

وارتفع الدولار 0.1% أمام العملة اليابانية إلى 109.22 ين، ليقترب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر عند 110.05 ين.