اتفاق إماراتي صيني لتأسيس بورصة “الحزام والطريق”

أعلنت سوق أبوظبي العالمية، اليوم الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم مع بورصة شنغهاي، أكبر سوق للأوراق المالية في الصين، لتأسيس بورصة “الحزام والطريق” في العاصمة الإماراتية “أبوظبي”.

وقالت سوق أبوظبي، في بيان، إن تأسيس البورصة يعزز المكانة الإستراتيجية للإمارة ضمن حزام اقتصاد طريق الحرير، كما يدعم موقع بورصة شنغهاي كأحد أكبر وأسرع البورصات العالمية نموًا.

و”طريق الحرير” يأتي ضمن خطة إستراتيجية لدولة الصين، يطلق عليها “حزام واحد وطريق واحد”، وتهدف إلى بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وتتطلع الصین، من خلال مشروع طريق الحرير، إلى إشراك 65 دولة يعيش فيها 5.4 ملیار نسمة (70% من سكان العالم) تستأثر بـ55 بالمائة من الناتج الخام في العالم.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي: نتطلع للعمل بشكل وثيق مع شركائنا في بورصة شنغهاي لتلبية احتياجات زيارة رأس المال والاستثمار للمتعاملين وقطاعات الأعمال الدولية في أسواق الجانبين”.