الدولار يرتفع مع زيادة عوائد السندات الأمريكية والإسترليني يواصل التراجع

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، إلى أعلى مستوى في عامين مقابل سلة عملات، بفعل زيادة في عوائد السندات الأمريكية، في الوقت الذي هبط فيه الجنيه الإسترليني في أعقاب نشر بيانات اقتصادية مخيبة للآمال، وتعليقات من محافظ بنك إنجلترا المركزي تشير إلى أنّ رفع أسعار الفائدة لن يكون بخطى سريعة.

وهبط اليورو دون 1.23 دولار ويتجه إلى تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص مراهناتهم القياسية المرتفعة قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع القادم، حيث من المتوقع إلى حد كبير ألا يبدي صانعو السياسات أي إشارات إلى تغيير في السياسة النقدية.

وتعرضت العملات المرتبطة بالسلع الأولية لضغوط بفعل تراجع الأسهم الصينية، حيث سجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أدنى مستوياتهما في أسبوعين على الأقل.

وبلغ العائد على السندات الأمريكية لأجل عامين 2.453 بالمئة، اليوم الجمعة، وهو الأعلى منذ أيلول/سبتمبر 2008، بفعل تصريحات تصب في اتجاه رفع أسعار الفائدة صدرت عن بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وقفز العائد على السندات الأطول أجلًا، حيث عزز ارتفاع أسعار السلع الأولية الرهان على ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1404 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يرصد حركة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.5 بالمئة إلى 90.39 بعد أن كان لامس أعلى مستوى في نحو أسبوعين.

وسجل اليورو 1.2264 دولار، وهو أدنى مستوى للعملة الأوروبية الموحدة في أسبوعين، متجهًا نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.4030 دولار متجهًا نحو خسارة أسبوعية تصل إلى 1.4 بالمئة، ستكون الأكبر في عشرة أسابيع.

وهبط الإسترليني بفعل بيانات أضعف من التوقعات لمبيعات التجزئة والتضخم، وتعليقات أدلى بها محافظ بنك إنجلترا المركزي مارك كارني، يوم الخميس، فسرها المتعاملون على أنها تمثل التزامًا أقل من جانب البنك برفع أسعار الفائدة في أيار/مايو المقبل؛ بسبب البيانات الاقتصادية “المتباينة” التي صدرت في الآونة الأخيرة.