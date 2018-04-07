ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارات نحو 27.2%

أظهرت بيانات رسمية حديثة، اليوم السبت، ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية الكلية في الإمارات نهاية 2016، نحو 27.2 في المئة، مقارنة بالعام السابق (2015).

وتفيد البيانات الواردة بمسح الاستثمار الأجنبي للعام 2017 والصادرة عن الهيئة الاتحادية الإماراتية للتنافسية والإحصاء بأن “حجم الاستثمارات الأجنبية الكلية في الإمارات وصل إلى 1.05 تريليون درهم (286.1 مليار دولار)”.

وكان رصيد الاستثمار الأجنبي الكلي في نهاية 2015 بلغ 827.8 مليار درهم (225.56 مليار دولار).

وحسب البيانات، حافظت بريطانيا على المركز الأول من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، بنسبة 16.5 في المئة.

وجاءت الهند في المركز الثاني بنسبة 5.5 في المئة، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث بنسبة 4.3 في المئة.

وحلت فرنسا في المركز الرابع بنسبة 4.1 في المئة، ثم المملكة العربية السعودية في المركز الخامس بنسبة 3.7 في المئة، وفق بيانات الهيئة التي نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وأوضحت البيانات، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى أنشطة كل من تجارة الجملة والتجزئة، شكلت أكثر من 24.9 في المئة من إجمالي الاستثمارات، تلتها الأنشطة العقارية بنسبة 23.8 في المئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين في المركز الثالث 19.3 في المئة، ثم نشاط الصناعات التحويلية في المركز الرابع 9.2 في المئة.