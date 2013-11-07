نمو اقتصاد الكويت يتباطأ إلى 8.3% في 2012

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الإدارة المركزية للإحصاء تقول إنها غيرت سنة الأساس إلى 2010 بدلاً من 2000 عند حساب بيانات الناتج الإجمالي لعام 2012 وأعادت حساب معدلات النمو لعام 2011.