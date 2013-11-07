نمو اقتصاد الكويت يتباطأ إلى 8.3% في 2012

نمو اقتصاد الكويت يتباطأ إلى 8.3% ف...

الإدارة المركزية للإحصاء تقول إنها غيرت سنة الأساس إلى 2010 بدلاً من 2000 عند حساب بيانات الناتج الإجمالي لعام 2012 وأعادت حساب معدلات النمو لعام 2011.

الكويت- أظهرت بيانات أولية الخميس أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت تباطأ إلى8.3 % على أساس سنوي في 2012 من قراءة معدلة تبلغ 10.2% للعام السابق.

الناتج المحلي الإجمالي للكويت 2012 2011

(بأسعار 2010)

نسبة التغير السنوي 8.3 10.2 (6.3)

الإستهلاك النهائي (%)

الحكومة 15.0 7.3 (9.7)

الأفراد 6.6 4.2 (2.3)

تكوين رأس المال الثابت الإجمالي 3.2 3.4 (-4.0)

التجارة الخارجية

صادرات السلع والخدمات 7.3 13.4 (13.5)

واردات السلع والخدمات 4.8 5.2 (6.1)

قبل تغيير سنة الأساس توقع محللون إستطلعت رويترز آراءهم في أيلول /سبتمبر نمو اقتصاد البلد عضو منظمة أوبك 2.5% في 2013 و2.9% في 2014.

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