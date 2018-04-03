الذهب ينخفض لكنه يظل مدعومًا بفعل مخاوف حرب تجارية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعدما ارتفعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة فيما تظل خسائر الأسهم العالمية نتيجة لمخاوف من نشوب حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة تدعم المعدن الأصفر الذي يعد ملاذًا آمنًا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1339.60 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن صعد 1.3 % أمس الاثنين مسجلًا أكبر مكاسب يومية بالنسبة في أسبوع.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1343.60 دولار للأوقية.

وقال سام لولين المتعامل في إم.كيه.إس إن انخفاض الذهب يرجع على الأرجح لتصفية مستثمرين صينيين مراكز قبل عطلة يومي الخميس والجمعة.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.4 % إلى 16.55 دولار للأوقية بعد أن ارتفعت 1.8% في الجلسة السابقة.

وصعد البلاتين 0.6 % إلى 934.60 دولار للأوقية.

ويتجه البلاديوم لتسجيل خسائر للجلسة الثامنة على التوالي منخفضًا 0.2 % إلى 932.97 دولار للأوقية. وفي وقت سابق من الجلسة نزل المعدن إلى 927.75 دولار للأوقية، وهو أقل مستوى منذ العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر.