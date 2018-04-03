هبوط حاد لبورصة وول ستريت بفعل مبيعات في أسهم التكنولوجيا ومخاوف التجارة

هوت الأسهم الأمريكية، يوم الاثنين، مع فرار المستثمرين من أسهم التكنولوجيا وسط مخاوف من تصاعد نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما دفع المؤشرين ستاندرد آند بورز وداو جونز الصناعي للتراجع عن متوسطيهما المتحركين في 200 يوم للمرة الأولى منذ يونيو/ حزيران 2016 .

وأنهى داو جونز جلسة التداول في بورصة وول ستريت، منخفضا 458.92 نقطة، أو 1.9 %، إلى 23644.19 نقطة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 58.99 نقطة، أو 2.23 %، ليغلق عند 2581.88 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 193.33 نقطة، أو 2.74 %، إلى 6870.12 نقطة.