قطر تقترح خفض القيمة الاسمية للأسهم

دبي- اقترحت هيئة قطر للأسواق المالية خفض القيمة الاسمية للأسهم المدرجة في بورصة الأسهم إلى ريال واحد من عشرة ريالات، في خطوة قد تؤدي إلى تعزيز السيولة وتيسير الطرح العام الأولي للأسهم.

وقالت مصادر السوق إن الهيئة أرسلت الاقتراح إلى الجهات المعنية في القطاع، ولم يتضح متى يتم تطبيق هذا التعديل.

وحجم التداول في السوق القطرية ضئيل إذا ما قورن بالأسواق الأخرى في المنطقة مثل الإمارات العربية المتحدة.

وأحد أسباب ضآلة حجم التداول هو ارتفاع أسعار السوق لبعض الأسهم في قطر فسعر سهم بنك قطر الوطني يبلغ نحو 165 ريالا (45.3 دولار) على سبيل المثال بالمقارنة مع 5.5 درهم (1.5 دولار) لبنك الإمارات دبي الوطني.

مصادر السوق قالت إن خفض القيمة الاسمية للأسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد سيؤدي إلى زيادة عدد الأسهم المتداولة بنفس النسبة وقد ينتج عن ذلك خفض سعر السوق للأسهم بنسبة 90 % الأمر الذي سيعزز حجم النشاط في السوق.