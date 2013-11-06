مشتريات الأجانب تصعد ببورصة مصر

ساهمت مشتريات الأجانب القوية على الأسهم القيادية بورصة مصر في الصعود القوي خلال تعاملات، الأربعاء، وسط وفرة كبيرة في السيولة.

وارتفعت قيم التداول لتصل إلى 951.99 مليون جنيه وصعد المؤشر الرئيسي 2.4% ليغلق عند 6370.6 نقطة، والمؤشر الثانوي بنسبة 2.8 % عند 538.4 نقطة.

وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات الأجانب مالت إلى الشراء بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى البيع.

وكسبت أسهم جهينة 6.4 % وحديد عز 5.6% وعامر جروب 5.2% وبايونيرز 4.2% وهيرميس وبالم 2.%.

رأى خبراء ماليو أن ما يحدث في السوق الآن من صعود شيء إيجابي بسبب قيم التداولات المرتفعة ما يدل على إمكانية مواصلة الارتفاع حتى مستوى 6600 نقطة.